Stiri pe aceeasi tema

- Luna aprilie a fost o luna destul de racoroasa, dar și ploioasa. Prognoza meteo pentru ultimele 14 zile ale lunii a fost facuta publica de catre Administrația Naționala de Meteorologie. Potrivit estimarilor meteo, in saptamana care urmeaza valorile termice se vor situa in jurul celor specifice pentru…

- „Mesajul in sine are loc in modul unei operațiuni speciale. In primul rand, s-a ascuns multa vreme ca mesajul va fi la inceputul anului. In al doilea rand, au avut loc intalniri publice cu liderii partidelor sistemice - de obicei, acest lucru nu se intampla inainte de un mesaj. In al treilea rand, pe…

- Meteorologii estimeaza ca, pana spre jumatatea lunii martie, temperaturile vor fi, in general, mai ridicate decat cele normale pentru aceasta perioada. Saptamana 13.02.2023 – 20.02.2023 Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta saptamana,…

- Serviciul Hidrometeorologic de Stat prognozeaza pentru joi, 2 februarie, cer variabil, fara precipitații. Vantul va sufla dinspre sud-vest slab pana la moderat, cu unele rafale in zonele mai inalte. Regimul termic ramane neschimbat – valorile minime indicate de termometre noaptea se vor situa intre…

- Saptamana 30.01.2023 – 06.02.2023Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta saptamana in sud-vestul, nord-estul și local in vestul, nord-vestul și centrul țarii, iar in rest vor fi apropiate de cele normale.Regimul pluviometric va fi excedentar in zona Carpaților Occidentali…

- Administrația Naționala de Meteorologie a actualizat prognoza meteo pentru urmatoarele patru saptamani. Saptamana 30.01.2023 – 06.02.2023 Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta saptamana in sud-vestul, nord-estul și local in vestul, nord+vestul și centrul țarii, iar…

- Saptamana 30.01.2023 – 06.02.2023Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta saptamana in sud-vestul, nord-estul și local in vestul, nord-vestul și centrul țarii, iar in rest vor fi apropiate de cele normale.Regimul pluviometric va fi excedentar in zona Carpaților Occidentali…

- Regimul de la Moscova amenința din nou Chișinaul cu „repetarea scenariului ucrainean”, scrie deschide.md, care il citeaza pe senatorul rus Andrei Klimov. Potrivit acestuia, președinta Republicii Moldova risca sa repete „politica sinucigașa” a liderului ucrainean Volodimir Zelenski.