- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a publicat, joi, motivarea deciziei prin care a stabilit ca presedintele Romaniei urmeaza sa emita decretul de revocare din functie a procurorului-sef al DNA, fiind constatata existenta unui conflict juridic de natura constitutionala generat de refuzul sefului…

- "In ultimele luni am asistat la crearea unei majoritati toxice in CCR, de catre un clan politic certat cu legea care are un singur obiectiv folosind CCR sa calce in picioare independenta justitiei si sa puna punct oricarei activitati a procuroilor privitor la lupta impotriva coruptiei la nivel inalt.…

- Decizia Curtii Constitutionale care a constatat existenta unui conflict juridic de natura constitutionala intre ministrul Justitiei si presedintele Klaus Iohannis, generat de refuzul sefului statului de a da curs propunerii de revocare din functie a procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie,…

- "Sase judecatori romani au instrumentat o decizie care imbraca caracterul unei lovituri de stat si care pune in pericol democratia Romaniei si care afecteaza Constitutia Romaniei. In urma analizei pe care am facut-o asupra minutei prezentate public de Curtea Constitutionala in cadrul conflictului…

- CCR l-a obligat pe presedintele Klaus Iohannis sa semneze decretul de revocare a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. Insa decizia CCR ridica semne de intrebare: magistratii au judecat ca si cum presedintele a contestat doar oportunitatea revocarii, nu si legalitatea deciziei luate de ministrul Justitiei.

- Judecatorii Curtii Constituționale a Romaniei sunt asteptati sa anunțe, miercuri, care este decizia privind sesizarea conflictului instituțional dintre Guvern și Președinție, dupa ce Klaus Iohannis a refuzat sa o revoce pe Laura Codruța Kovesi, procuror șef al DNA.CCR va anunța, miercuri,…

- Iohannis ar putea anunța astazi o decizie istorica! Mai exact, presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, va sustine luni, 16 aprilie a.c., ora 18:00, o declaratie de presa, la Palatul Cotroceni. Reamintim ca informația declarațiilor de la Cotroceni vine in contextul in care se aștepta ca președintele sa…