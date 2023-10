Romania a devenit o piața atractiva a evenimentelor concertistice pe plan european, și asta o dovedește numarul mare de producții muzicale ce au avut loc in 2023, in Romania. In cele cateva zeci de festivaluri muzicale, dupa 25 de ani s-a stabilit și un record: peste 70.000 de spectatori au fost prezenți la concertul pe care trupa americana Imagine Dragons, susținut la Untold. Dupa un 2023 cu sute de mii de bilete cumparate la festrivalurile romanești, principalii organizatori viseaza la un an la fel de bun și in 2024. Marile concerte ale lui 2024! Ce artiști și-au anunțat prezența in Romania…