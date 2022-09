Marile companii de IT din lume sunt interesate de îmbunătățirea serviciilor publice digitale din România Ministerul Finanțelor va inființa un Centru de Excelența in Tehnologie in vederea asigurarii transferului de expertiza in tehnologii noi și bune practici din companii de tehnologie catre minister și instituțiile subordonate, cum ar fi ANAF și Centrul Național pentru Informații Financiare (CNIF), releva un document aflat pe site-ul Guvernului, consultat de PROFIT.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

