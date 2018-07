Fostul sef al guvernului Mariano Rajoy si-a luat vineri la revedere de la dreapta spaniola printr-un ultim discurs in calitate de lider al Partidului popular, care urmeaza sa-si aleaga sambata un nou presedinte, relateaza AFP.



"Vin sa spun la revedere partidului si vin sa va multumesc", a declarat el, emotionat, la congresul partidului dintr-un hotel din Madrid, vorbind in special despre redresarea economiei spaniole.



Ovationat cu caldura, Rajoy a sustinut un discurs de 50 de minute dupa difuzarea unui clip in care numeroase personalitati straine, precum cancelarul german…