Marianne, simbol al Republicii Franceze, va suporta un "lifting" artistic pentru a se adapta epocii moderne

Stiri pe aceeasi tema

- Marianne, femeia care simbolizeaza Republica Franceza in celebrul tablou "Libertatea conducand poporul" pictat de Eugene Delacroix, va suporta o procedura de "lifting", conform dorintei unui grup de artisti parizieni, care considera ca celebra personificare artistica ar trebui sa fie mai reprezentativa…

- In urma cu trei ani, marca britanica aducea la Salonul Auto de la New York un vehicul unicat, cu sistem de propulsie electric. Lumea a reacționat atat de bine la acest Mini Electric clasic, incat producatorul din Regat s-a gandit cum ar putea sa transforme și mai multe exemplare clasice intr-unele cu…

- ​Tentativa de sinucidere ar putea fi incriminata în Egipt în temeiul unui proiect de lege propus de un deputat, dupa ce o tânara de 17 ani s-a sinucis în urma unui șantaj cu fotografii trucate, creând o ampla dezbatere în societate pe tema suicidului, scrie alaraby.co.uk.…

- S-a numit – se numeste, inca, pentru ca numele ei a ramas inscris nu doar pe piatra de mormant de la capatai, ci si in constiinta multor oameni – Sarmiza Bilcescu. A fost prima femeie avocat din Europa, dar si prima din lume care a avut un doctorat in Drept. Si, da. A fost a noastra. A fost romanca.…

- Lansarea mult intarziata a Telescopului Spatial James Webb (JWST) va avea loc pe 24 decembrie, au confirmat NASA si compania care supravegheaza lansarea, scrie The Guardian. Proiectul, inceput in 1989, era de asteptat initial sa implementeze instrumentul - care va fi cel mai mare si cel mai…

- Presedintele Senatului, liderul liberal Florin Citu, a declarat luni ca proiectul privind comunicatiile electronice a ajuns la Biroul permanent (BP), urmeaza sa fie trimis comisiilor de specialitate pentru rapoarte, iar daca “modul in care a fost scris prezinta probleme”, actul normativ va fi corectat…

- Iti doresti o afacere de succes? Iata cativa pasi importanti de urmat! Iti doresti o afacere de succes? Iata cativa pasi importanti de urmat! Ideea de a fi administratorul unei afaceri de succes este in mod cert visul a milioane de oameni din intreaga lume, insa de cele mai multe ori, acest lucru nu…

- Conducerea administrativa a Timișoarei anunța ca dorește amenajarea unei zone de locuințe aflate la granița dintre oraș și Dumbravița. Deocamdata este doar un proiect, care ajunge doar in dezbatere in Consiliul Local Timișoara. Cum in acest moment majoritatea USR este absoluta in CLT, odata cu ”cooptarea”…