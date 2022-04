Stiri pe aceeasi tema

- Scandalul intre Anamaria Prodan și fostul sau soț pare sa nu se mai stinga. Impresara a facut declarații noi despre divorțul de Laurențiu Reghecampf, ba chiar a impartașit cu publicul randuri din corespondența sa cu acesta. Anamaria spune ca fostul sau soț este gelos pe actualul iubit arab al impresarei,…

- Devenita cu adevarat populara la Pro Tv, cand nu este la ”Vorbește lumea”, Theo Rose se bucura de faptul ca poate sa urce din nou pe scena, ca solista, odata cu relaxarea restricțiilor. Deși mulți o cunosc de la televizor, artista de 24 de ani este și o populara solista ce a reușit sa se afirme -uimitor-…

- Dupa 12 ani de casnicie, Dinu Pescariu și soția sa, Letiția, au pus stop mariajului in urma cu doi ani. Cei doi au depus actele de divorț, insa nici pana in ziua de astazi nu au facut partajul. Cu toate ca nu mai sunt soț și soție, aceștia se comporta tot ca o familie. Paparazzii Spynews.ro au imagini…

- În trecut, fosta soție a lui Vladimir Putin venea cu declarații șocante pentru presa internaționala. Aceasta afirma la acea vreme ca președintele rus ar fi murit și ca acum s-ar afla altcineva la putere. Afla care a fost contextul în urma cu aproximativ șapte ani, atunci când Ludmila…

- Barbatul care și-a injunghiat mortal fosta soție in urma cu o zi, in Botoșani, a fost arestat pentru urmatoarele 30 de zile. Criminalul va fi ulterior audiat și va afla ce pedeapsa va dea de ispașit dupa ce și-a ucis partenera, iar pe mama ei și sora le-a ranit cu cuțitul.

- Polițist din Alba condamnat la amenda penala dupa ce și-a agresat și amenințat cu moartea fosta soție, tot polițista Polițist din Alba condamnat la amenda penala dupa ce și-a agresat și amenințat cu moartea fosta soție, tot polițista Dupa ce si-a amenintat cu moartea si si-a agresat fosta sotie, un…

- Un roman din Germania, in varsta de 46 de ani, și-a ucis fosta soție, dupa care s-a plimbat cu trupul neinsuflețit in mașina. Procurorii cer o pedeapsa de 14 ani pentru omor din culpa. In trecut, barbatul a mai fost condamnat la inchisoare.