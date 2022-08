Stiri pe aceeasi tema

- Mariana Ionescu Capitanescu și Marcela Fota nu au avut liniște o perioada buna de timp, din cauza unui fan. Artistele aproape ca au ajuns la disperare in incercarea de a scapa de apelurile și mesajele insistente ale barbatului care facusera o pasiune pentru ele. Acum, acesta a fost reținut. Ce pedeapsa…

- Dani Mocanu a fost reținut pentru 24 de ore și introdus in Centru de Reținere și Arestare Preventiva Mureș, asta dupa ce manelistul a amenințat cu un cuțit un tanar, intr-un club. Lenna a oferit primele declarații in exclusivitate la Antena Stars despre ceea ce se intampla cu artistul in aceste momente.

- David Popovici isi mentine hegemonia europeana in proba de 200 m liber la juniori, dupa s-a impus miercuri in finala desfasurata la Campionatele Europene de inot de la Otopeni si a adus a doua medalie de aur delegatiei Romaniei, dupa cea de la stafeta masculin 4x100 m liber.

- Familia Roxanei Donisan, femeia ucisa de un rechin in Egipt, e pregatita acum sa-și inmormanteze fiica in varsta de 40 de ani. Mama acesteia e in stare de șoc și nu-i vine sa creada ce moarte șocanta a avut femeia. Ea și soțul ei au aflat de la televizor de tragedia care s-a abatut asupra familiei.

- Irina Lepa a avut o perioada destul de grea in ultim perioada, motiv pentru care organismul i-a cedat, astfel ca a fost nevoita sa apeleze la perfuzii. Recent, ea a postat imagini cu ea in timp ce era conectata la perfuzii, dar la momentul acea nu daduse prea multe detalii. Eu bine, contactata de reporterii…

- Laura Cosoi radiaza de fericire in aceste momente! Frumoasa vedeta a devenit ieri mama pentru a treia oara, aducand pe lume o fetița perfect sanatoasa. Și-a ținut fanii la curent cu marea veste inca din primele minute, astfel ca acum a venit și cu primele declarații direct din maternitate!

- Fostul președinte, Igor Dodon, a fost adus de mascații de la CNA in fața judecatorilor, la Judecatoria Ciocana, noteaza Noi.md cu referire la Protv. Magistrații urmeaza sa examineze demersul procurorilor anticorupție privind aplicarea masurii preventive sub forma de arest pentru 30 zile, in privința…

- 13 cu noroc: Romania este in finala Eurovision 2022! wrs a impresionat pe scena arenei Pala Olimpico și s-a calificat fara emoții in finala Eurovision Song Contest. Intrat in concurs de pe poziția cu numarul 13, reprezentantul Romaniei, alaturi de echipa de dansatori – Ruxandra Timoașca, Vivienne Meida…