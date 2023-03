Stiri pe aceeasi tema

- Romania ar putea debloca plata celei de-a doua tranșe de bani prin PNRR, care a fost blocata din cauza neclaritaților privind reforma pensiilor. „Avem șanse reale ca in perioada imediat urmatoare sa clarificam aspectele tehnice și sa finalizam ceea ce ne-am asumat, astfel incat sa putem sa beneficiem…

- Romania mai are la dipozitie mai puțin de o luna pentru a rezolva condițiile necesare deblocarii banilor din a doua transa din PNRR. Sumele sunt blocate din cauza legii avertizorilor de integritate si pentru ca nu s-a gasit o soluție pentru oprirea centralei Rovinari.

- Liderul USR Catalin Drula a declarat, la dezbaterea de luni in plenul Camerei a motiunii simple impotriva ministrului Muncii Marius Budai, ca politica PSD si PNL este una de aparare a pensiilor speciale si a pensiilor „nesimtite", in contextul in care premierul Nicolae Ciuca are 18.000 de lei pensie…

- Ministrul Economiei, Florin Spataru, a anuntat ca sustine modificarea legislatiei in asa fel incat in domenii strategice statul sa poata infiinta noi companii. Asta in condițiile in care acelasi stat care nu a fost capabil sa faca profitabile unele dintre companiile pe care le detine. Ministrul invoca…

- Marcel Ciolacu spune ca vrea supraimpozitarea companiilor cu venituri uriașe. In schimb, munca ar trebui sa fie taxata mai puțin, ca in țarile mai dezvoltate. Totuși, președintele Consiliului Fiscal, Daniel Daianu, il contrazice pe Marcel Ciolacu și spune ca Romania nu are posibilitatea bugetara de…

- „Ii dau caracter retroactiv legii, ceea ce este interzis prin Constitutie, articolul 15 din Constitutie, legea dispune numai pentru viitor. Sigur, este o nuanta aici si o sa stea unii sa-mi spuna ca nu am dreptate, dar nu poti sa vii sa recalculezi, ca ei nu spun ca se reduce pensia, puteau sa spuna…

