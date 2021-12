Stiri pe aceeasi tema

- Marian Neacșu a fost deputat PSD in 2008-2016.Florin Cițu a declarat cu doar cateva ore inainte de numire ca Marian Neacșu poate fi pus in funcția de secretar general al guvernului doar daca indeplinește criteriile de legalitate. Președintele PNL spunea ca i-a cerut premierului Nicolae Ciuca sa fie…

- Noul secretar general al Guvernului, cu rang de ministru, este Marian Neacșu, membru important al PSD. El a fost numit de premierul Nicolae Ciuca. Marian Neacșu il inlocuiește pe Tiberiu...

- Marian Neacșu a fost deputat PSD in 2008-2016.Florin Cițu a declarat cu doar cateva ore inainte de numire ca Marian Neacșu poate fi pus in funcția de secretar general al guvernului doar daca indeplinește criteriile de legalitate. Președintele PNL spunea ca i-a cerut premierului Nicolae Ciuca sa fie…

- Prim-vicepresedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, duminica, la Prima TV, ca in cazul lui Marian Neacsu, propus pentru functia de secretar general al Guvernului, Grindeanu este de parere ca trebuie sa se respecte legea. ”Poate fi numit in aceasta functie si se considera necesara numirea domnului…

- Marcel Ciolacu a anunțat ca Marian Neacșu este propunerea lui pentru funcția de secretar general al Guvernului! Asta, deși fostul lider PSD are o condamnare de 6 luni de inchisoare cu suspendare. Neacșu a fost exclus din PSD, in era Liviu Dragnea, și s-a inscris in PRO Romania, de unde PSD l-a susținut…

- Senatorul PSD Robert Cazanciuc a declarat, joi, la emisiunea Talk News de la Profit TV, ca numirea lui Marian Neacsu in functia de secretar general al Guvernului va fi un real castig pentru Guvernul Romaniei, pentru ca aceste este "un om de actiune, care stie sistemul public, care va avea un dialog…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca social democrații nu vor rasturna propriul guvern, daca varianta rotativei nu funcționeaza, dar nici nu vor mai ramane la guvernare daca PNL va refuza, in anul 2023, sa predea functia de premier. „Partidul Social Democrat se va retrage de la guvernare,…

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca se intalneste, sambata, cu primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, in aceeasi zi are o intrevedere de lucru cu ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila. Potrivit unei comunicari a Biroului de presa al Executivului, prim-ministrul discuta cu primarul general al Capitalei…