Marian Nazat: România, la bucată… MOTTO: „Creștere economica sau pamantul fagaduinței pentru banci, ce mai conteaza. Mancam televizor pe paine, dupa care, goliți de rațiune și in intregime depolitizați, alergam la urne sa ne alegem stapani democrați!” Mihai Șerban Klaus Iohannis se caznește sa zambeasca in fața stransurii partinice la aflarea rezultatelor provizorii din primul tur al alegerilor. Schimonosindu-se facial, citește sacadat-impiedicat de pe niște foi, in timp ce Rareș Bogdan aplauda de-i sar brațele din umeri. Invingatorul ține morțiș sa pomeneasca despre razboiul declanșat impotriva pesediștilor, „marlanii” care… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

Sursa articol: ampress.ro

