Stiri pe aceeasi tema

- Deși este soția latifundiarului din Pipera, Luminița Becali prefera sa nu arunce cu banii in stanga și in dreapta. Dovada ca ea și fiica ei cea mica, Cristina, fac economie atunci cand au ocazia. Paparazzii Spynews.ro au fost pe „urmele” lor și au surprins imagini de senzație din aeroport.

- Marian Mexicanu a fost surprins in lacrimi la ziua lui de naștere. Acordeonistul a a ingropat securea razboiului cu proprii copii. Aceștia i-au facut cea mai frumoasa surpriza și au venit la aniversarea sa de 50 de ani. Ce urari i-au facut Edy Mexicanu și Maria, cele doua comori din viața artistului.

- Soția unui fotbalist celebru a reușit sa atraga toate privirile in Qatar. Blondina a ieșit in evidența cu trasaturile sale frumoase și o vestimentație impresionanta. Cum a putut sa apara pana acum la meciurile din cadrul Campionatului Mondial din Qatar și ce a facut astazi din cauza stresului? Partenera…

- Andrei Pavel demonstreaza cu fiecare apariție publica ca este un iubit așa cum multe femei și-ar dori sa aiba! Pe langa cariera fabuloasa in sport, se pare ca acesta se descurca de minune și in viața privata, oferindu-i Adrianei sprijinul de care are nevoie, Paparazzii Spynews.ro au stat pe urmele lor…

- Regretatul artist Nosfe și soția lui, Madalina Crețan, au participat in sezonul 10 al show-ului culinar „Chefi la cuțite”, cu puțin timp inainte ca rapperul sa plece dintre noi. Partenera lui de viața a dezvaluit de curand ce a insemnat pentru ea intreaga experiența a emisiunii.

- Fiul lui Viorel Catarama știe sa se respecte! Tudor a ieșit imbracat la patru ace sa iși plimbe cațelul. Paparazzii Spynews.ro au fost pe „urmele” lui și au surprins imagini de senzație. Dovada ca tanarul este in pas cu moda in orice moment al zilei.

- In cadrul unui interviu pe care l-a susținut ieri, Marian Mexicanu a spus sub forma de gluma ca iși inșeala soția, iar de aici au pornit o mulțime de speculații. Ei bine, acum, in exclusivitate pentru Antena Stars, acordeonistul a spus adevarul despre toate aceste glume. Iata ce a declarat acesta!

- Probabil și voi v-ați intrebat macar o data cum iși rasfața Horia Constantinescu soția. Ei bine, noi avem raspunsul! Paparazzii Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din țara, au fost pe „urmele” președintelui Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) și a soției sale. Avem…