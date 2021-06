Stiri pe aceeasi tema

- Iulia Salagean intervine in scandalul momentului și aduce acuzații grave la adresa Biancai Dragușanu. In cadrul unui interviu oferit pentru Xtra Night Show, de la Antena Stars, fosta soție a lui Alex Bodi o face praf pe blonda showbiz-ului romanesc și spune ca ea a fost cea care i-a inchis contul de…

- Amalia Nastase are doua fete din casnicia cu ilie Nastase și un baiețel cu actualul soț, Razvan Vasilescu. Intr-un interviu pentru Antena Stars, vedeta a vorbit despre cum este ca mama și ce nu le permite sa faca copiilor.

- Sorina, fosta soție a lui Nicolae Guța, a traversat clipe dificile in urma cu mai mulți ani, atunci cand mama sa a murit. De suparare, cantareața a cazut in patima alcoolului, iar ea povestit la Antena Stars ca Dumnezeu a ajutat-o sa treaca peste acesta cumpana grea.

- Un nou scandal o are ca personaj principal pe Brigitte Pastrama, dupa ce aceasta a pierdut intr-o clipita suma fabuloasa de 72.000 de euro, suma necesara cumpararii unui apartament in Dubai. Dupa declarațile vedetei de seara trecuta de la Antena Stars, fosta cumnata a acesteia a intervenit, dandu-i…

- What's Up a vorbit, pentru prima oara, despre noua relație pe care fosta lui soție, Simina, o are cu fiul lui Tudor Gheorghe, Max. Fosta partenera a artistului și tanarul de doar 21 de ani se ințeleg de minune, nu de puține ori aparand in public ca doi tineri indragostiți nebunește. Cantarețul chiar…

- Se anunța o noua impacare in showbiz? Iși mai dau Iulia Salagean și Alex Bodi inca o șansa? In interviul oferit pentru Xtra Night Show, de la Antena Stars, blondina a declarat ca inca il mai iubește pe afacerist, dar mai ales, ca sentimentele pe care le simte fața de el vor ramane toata viața.

- Doru Tudoruț a vorbit in direct la emisiunea „Showbiz Report” de la Antena Stars despre problemele financiare pe care le-a avut cu fosta sa soție, care l-a dat in judecata in urma divorțului. Artistul a fost la un pas de faliment și s-a confruntat cu mari greutați, fiind și acum in razboi cu mama copiilor…