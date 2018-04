Stiri pe aceeasi tema

- Mariah Carey a vorbit in premiera despre faptul ca sufera tulburare bipolara. Vedeta de 48 de ani urmeaza in prezent un tratament medicamentos, dupa ce o lunga perioada a negat ca are o problema serioasa. Intr-un interviu pe care l-a acordat revistei „People“, Mariah Carey a dezvaluit ca, in 2001, a…

