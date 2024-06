Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Danemarcei, Mette Frederiksen, a fost atacat și lovit de un barbat vineri, 7 iunie 2024, in centrul capitalei Copenhaga, a relatat agenția de presa Ritzau, citand poliția și biroul premierului, transmite Reuters.

- Scandalul a avut loc in Sectorul 6, dupa o discuție aprinsa. Unul dintre barbați a incercat sa evite scandalul de proporții, insa celalalt individ a alergat dupa el și a inceput sa il loveasca cu salbaticie. In rafuiala celor doi a fost implicata, din greșeala, și o femeie. Bataie cu sabii și macete,…

- Patru raniți in urma unui atac cu cuțitul intr-o biserica din Sydney Luni seara, in biserica „Hristos, Bunul Pastor” din Wakeley, o suburbie a metropolei Sydney, patru persoane au fost injunghiate in timpul unei slujbe, conform informațiilor oferite de Sky News. Poliția din New South Wales a fost alertata…

- Barbatul care a injunghiat mortal sase persoane la Sydney a avut probleme de sanatate mintala in trecut si nu exista indicii ca ideologia ar fi fost un motiv al atacului dintr-unul dintre cele mai aglomerate centre comerciale din oras, a anuntat, duminica, Politia din Sydney, relateaza Reuters, citat…

- Cinci persoane au fost ucise sambata dupa amiaza intr un atac cu cutitul intr un mall din Sydney, in timp ce alte opt sunt spitalizate, intre care si un copil, au anuntat politia si serviciile de urgenta, relateaza Reuters si AFP. UPDATE ORA 11:30:Cinci persoane au fost ucise sambata dupa amiaza intr…

- Mai mulți oameni au fost luați ostatici intr-un bar din orașul Ede, din estul Olandei, duminica dimineața, relateaza Reuters. Mai multe locuințe din zona au fost evacuate, a anunțat poliția olandeza. ACTUALIZARE 14:45 Toate persoanele luate ostatice in orașul Ede din Olanda au fost eliberate, iar atacatorul…