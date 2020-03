Maria Lucia Hohan sustine ca sotul ei raspandeste minciuni in presa Designerul vestimentar Maria Lucia Hohan este pasibila de inchisoare dupa ce a refuzat carantina la intoarcerea din Italia, iar sostul ei i-a facut plangere penala. Aceste informatii au fost publicate de Fanatik.ro si preluate de alte publicatii din Romania. Creatoarea de moda sustine ca sunt informatii false, distribuite de fostul ei partener de viata, cu care nu are o relatie buna “Timp de 11 ani de zile am avut o relatie pe care nu am dorit sa o expun public. Cu un partener de viata alaturi de care am doi copii, de 8 si de 6 ani. De aproape patru ani de zile ma confrunt cu un cosmar caruia… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

