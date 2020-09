Stiri pe aceeasi tema

- Personalitate proeminenta a opozitiei din Belarus, Maria Kolesnikova, membra a Consiliului de coordonare (creat de opozitie pentru a dialoga cu autoritatile), a declarat ca agentii de securitate i-au pus un sac pe cap si au amenintat-o ca o vor ucide atunci cand au incercat sa o deporteze cu forta in…

- Maria Kolesnikova, membra a Consiliului de coordonare creat de opozitie pentru a dialoga cu autoritatile din Belarus, a declarat ca agentii de securitate i-au pus un sac pe cap si au amenintat-o ca o vor ucide atunci cand au incercat sa o deporteze cu forta in Ucraina la inceputul acestei saptamani,…

- Avocatul Maxime Znak, unul dintre ultimii doi membri ai Consiliului de Coordonare al opozitiei inca in libertate si ramasi in Belarus, a fost retinut miercuri dimineata de barbati mascati, imbracati in haine civile, au anuntat aliatii sai, potrivit AFP si Reuters, informeaza Agerpres .

- Avocatul Maxim Znak, 39 de ani, unul dintre ultimii doi membri ai Consiliului de Coordonare al opozitiei inca in libertate si ramasi in Belarus, a fost retinut miercuri, 9 septembrie, de barbati mascati, imbracati in haine civile, au anuntat aliatii sai, potrivit AFP si Reuters, citate de Agerpres.Autoritațile…

- Maria Kolesnikova, figura de prim-plan a opozitiei din Belarus, si-a rupt pasaportul pentru a impiedica incercarea fortelor de securitate belaruse sa o deporteze in Ucraina vecina, a relatat marti agentia de presa Interfax-Ukraina, citata de Reuters. Kolesnikova, despre care nu se stia nimic de 24 de…

- Maria Kolesnikova, una dintre reprezentantele opozitiei din Belarus, a fost arestata luni, in centrul Minskului, si ridicata cu o furgoneta de catre persoane necunoscute, potrivit site-ului de stiri belarus tut.by, relateaza Reuters.Cine sunt aceste persoane era un lucru necunoscut, potrivit…

- Reprezentanta opozitiei din Belarus, Svetlana Tihanovskaia, se va adresa vineri, 4 septembrie, Consiliului de Securitate al ONU, a transmis intr-o declaratie un purtator de cuvant al opozantei, informeaza luni Reuters. Tihanovskaia se va adresa Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite…

- Procuratura din Belarus a anuntat joi deschiderea unei anchete penale pentru ''atingere adusa securitatii nationale'' impotriva ''consiliului de coordonare'' format de opozitie in vederea promovarii unei tranzitii a puterii dupa alegerile prezidentiale din 9 august,…