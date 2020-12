Cunoscutul artist Razvan Mazilu semneaza deopotriva regia, coregrafia si costumele originale pentru cea mai recenta montare a sa, o productie Teatrelli care se anunta a fi provocatoare si incitanta, aducand spiritul tangoului si atmosfera decadenta din Buenos Aires. Spectacolul intitulat "Maria de Buenos Aires", pe muzica lui Astor Piazzolla si libretul lui Horacio Ferrer, ii are in rolurile principale pe Gheorghe Visu, Ana Bianca Popescu si Lucian Ionescu si va putea fi vizionat intr-o prima forma in avanpremiera extraordinara online la finalul lunii ianuarie. Razvan Mazilu propune o noua provocare…