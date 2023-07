Stiri pe aceeasi tema

- Noua declarație de avere a șefului AUR arata ca in urma nunții organizate in vara anului trecut cu participarea a sute de simpatizanți ai formațiunii politice, darul de nunta primit de Simion și soția sa valoreaza 400.000 de euro.

- A fost o noapte speciala pentru Emi de la Noaptea Tarziu și Madalina! Cei doi s-au casatorit, iar petrecerea pe care au organizat-o a fost spectaculoasa. La fel a aratat și tortul uriaș pe care l-au ales pentru acest eveniment. Iata cum a aratat și ce model a avut.

- In urma cu o zi, Irina Deaconescu și Cristi Manea s-au casatorit religios pe plaja, la o saptamana distanța de cand au avut parte de o ceremonie emoționanta avandu-i alaturi doar pe parinți și nași. Dupa acest moment, cei doi, alaturi de invitați, au petrecut alaturi de invitați intr-un club de fițe.

- Ploaie de vedete a fost la nunta lui Smiley și a Ginei Pistol, eveniment care a avut loc sambata, 27 mai. Printre celebritați s-a numarat și Loredana Groza, care a avut o apariție excentrica, a surprins chiar și cu pozele pe care le-a facut. Andreea Esca, Adelina Pestrițu, Speak și Ștefania, Sore, Theo…

- In luna august a acestui an, Maria Constantin iși unește destinele alaturi de partenerul ei, Robert Stoica. Acum, in exclusivitate pentru Antena Stars, artista a facut noi dezvaluiri despre cum merg pregatirile pentru marele eveniment din viața ei.

- Ana Baniciu urmeaza sa se casatoreasca și cu toate ca mai este puțin pana la marele eveniment, artista recunoaște ca nu este genul de mireasa care sa se streseze, din contra. Cantareața spune ca mai are de pus la punct ultimele detalii pentru eveniment și ca momentan nu și-a ales rochia de mireasa,…

- Maria Constantin și Robert Stoica se casatoresc pe 4 august, iar la petrecerea de nunta vor particpa peste 250 de invitați. Cu privire la ceremonia religioasa, Mari Constantin a luat o decizei importanta.„Va fi white party pentru toata lumea. Toate detaliile sunt puse la punct, mai ramane sa aranjam…

- Maria Constantin se casatorește cu Robert Stoica la inceputul lunii august și vrea ca totul sa fie perfect la nunta. Artista și-a ales rochia de mireasa, care costa mii de euro și a fost special facuta pentru ea.Au mai ramas doar cateva luni pana la nunta Mariei Constantin, iar fosta concurenta de la…