Stiri pe aceeasi tema

- „Nu necesita o conditie fizica deosebita. Necesita timp si bani, fiind un sport nu tocmai ieftin. In rest, nu sunt restrictii de niciun fel“, spune Dorin Ardeleanu, unul dintre cei doi D ai scolii de kite D&D Kiteboarding.

- Doua clanuri de romi din Romania au socat Germania. Peste 50 de batausi, barbati si femei, s-au lovit cu bate de baseball, cu sticle si cu scaun, transformand strada intr-un camp de lupta. Cinci dintre ei au ajuns la spital in urma incidentului. Imaginile au creat o adevarata isterie in randul oamenilor,…

- Vara inca nu se arata in Romania. 28 de judete sunt sub alerta de cod galben. Nordul Moldovei e devastat de inundatii. La Voronet, apa a acoperit strazile si a intrat in gospodariile oamenilor. Sunt drumuri rupte de puhoaie si turisti care fac cale intoarsa. Fenomenele periculoase se extind in toata…

- Scene șocante s-au petrecut in urma cu puțin timp in Capitala. O femeie a fost mușcata de fața și de gat de un caine. Incidentul a avut loc pe Bulevardul Eroilor din Sectorul 5.Femeia in varsta de 62 de ani a fost mușcata de gat și de fața de animal, conform Romania TV.

- Romania esta tara contrastelor. A peisajelor care iti taie rasuflarea si a drumurilor care iti dau dureri de cap. Campania Observator "Avem o țara cum ajungem la ea?" este in plina desfașurare!

- Considerata de specialisti drept „Messi” din handbal, Cristina Neagu (29 de ani) este cel mai bine platit bugetar din Romania. Vedeta castiga la CSM Bucuresti aproximativ 22.000 de euro net in fiecare luna si il depaseste la acest capitol, de exepmlu, pe Denis Alibec. Cu toate acestea, celebra sportiva…

- Vremea din Romania se dovedește a fi cel puțin imprevizibila și cu siguranța salbatica. In ultimele zile, mai multe fenomene meteo extreme au maturat prin țara, printre care și o dubla tornada și o ninsoare puternica, in plina vara.

- Drumul National 7C – Transfagarasan, inchis partial pana la sfarsitul lunii iunie pe segmentul Piscu Negru – Balea Cascada, este in continuare acoperit de zapada, drumarii actionand cu autospecialele pentru indepartarea zapezii si pentru eliberarea drumului.