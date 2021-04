Un cetațean moldovean, in virsta de 46 de ani, este cercetat penal pentru contrabanda cu marfuri de larg consum, in proporții deosebit de mari. Activitatea ilegala a acestuia a fost deconspirata de catre subdiviziunile specializate ale Serviciului Vamal. Bunurile in valoare de peste 700 mii de lei erau transportate din Turcia. Cazul a fost inregistrat dupa ce, in sudul țarii, echipele mobil