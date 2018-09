Stiri pe aceeasi tema

- Germanul Sebastian Vettel (Ferrari) a castigat, duminica, Marele Premiu al Belgiei, a 13-a etapa a Campionatului Mondial de Formula 1, scrie news.ro.Pentru Vettel este a cincea victorie din acest sezon. Pe locul doi a terminat britanicul Lewis Hamilton (Mercedes), iar al treilea Max…

- FORMULA 1 LIVE video online streaming: Pentru Hamilton, este al cincilea pole position al sezonului. FORMULA 1 LIVE video online streaming: Pe locul doi in calificari s-a clasat finlandezul Valtteri Bottas (Mercedes), pe trei s-a clasat tot un finlandez, Kimi Raikkonen (Ferrari), iar…

- Ferrari și Red Bull erau principalele favorite la pole position in Marele Premiu al Ungariei pe baza rezultatelor din antrenamente, insa o ploaie puternica inceputa in a doua parte a calificarilor a rasturnat complet calculele. Ca urmare a noilor condiții și a racirii semnificative a pistei,…

- Lewis Hamilton a caștigat Marele Premiu de Formula 1 al Germaniei. Pilotul britanic a facut o cursa fabuloasa. Pilotul britanic Lewis Hamilton a castigat duminica Marele Premiu al Germaniei, a 11-a cursa a sezonului de Formula 1 disputata pe circuitul de la Hockenheim, dupa ce a luat startul din pozitia…

- FORMULA 1. Lewis Hamilton se afla in urma lui Sebastian Vettel inainea ultimei ieșiri pe pista, dar a ințeles ca poate sa mai caștige timp in virajele Maggots și Becketts. In cele din urma, pilotul de la Mercedes l-a invins cu doar patru sutimi de secunda pe rivalul de la Ferrari. FORMULA…

- Lewis Hamilton a plecat din pole position si a obtinut a 65-a sa victorie din Formula 1 si a treia din acest sezon. El a fost urmat in clasament de olandezul Max Verstappen (Red Bull) la 7sec090/1000 si de finlandezul Kimi Raikkonen (Ferrari) la 25sec888/1000. Germanul Sebastian Vettel (Ferrari),…

- Britanicul Lewis Hamilton (Mercedes) va porni de pe prima linie a grilei, duminica, in Marele Premiu al Frantei, a opta etapa a Campionatului Mondial de Formula 1, ca urmare a rezultatelor din calificarile de pe circuitul Le Castellet, Paul Ricard, scrie news.ro.Hamilton a inregistrat al 75-lea…

- Marele Premiu de Formula 1 al Franței. Cursa e programata duminica, pe circuitul Paul Ricard, de la Le Castellet, langa Marseille. Pilotul britanic Lewis Hamilton (Mercedes), campionul mondial en titre, a dominat prima sesiune de antrenamente libere derulata vineri pe circuitul Paul Ricard, gazda Marelui…