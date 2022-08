Stiri pe aceeasi tema

- The "Stefan Iordache" prize, the Grand Prize of the 25th edition of the Young Actor Gala - HOP, was won by actress Laura Gabriela Oana, aged 24, from Baia Mare, a graduate of Babes-Bolyai University from Cluj-Napoca, class of 2020. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Italianca Sofia Raffaeli a castigat concursul la individual compus, sambata, la Cupa Mondiala Challenge la gimnastica ritmica de la Cluj-Napoca, in timp ce romanca Annaliese Dragan s-a clasat pe locul 12.

- „Ingrijoratoarea asemanare dintre Viktor Orban și dictatorul roman rasturnat de la putere și executat” este titlul unui articol de opinie publicat marți de influentul cotidian israelian Haaretz, articol ilustrat cu figurile celor doua personaje puse una langa alta. Recentele ieșiri rasiste ale lui Orban…

- Bucuria teatrului in satele salajeneVineri, 12 august de la ora 21.00, sunteți invitați alaturi de satenii din Valcau de Jos la reprezentația spectacolului „Mama Griguța”, cea mai recenta producție a Asociației Cultura’n Șura, in curtea Asociației Salvam Casele Albastre pe Valea Barcaului, la Felicia…

- Zilele acestea,la Lodz in Polonia, Sorina Mocan, capitana echipei de volei feminin ACS Volei Cristina Pirv Turda, reprezinta Romania cu formația UBB Cluj-Napoca la European Universities Games. In lotul echipei Universitații Babeș-Bolyai, care este pregatit de profesorii Cristian Șanta și Alexandru Mureșan,…

- Tinerii care vin la Cluj-Napoca pentru a se inscrie la facultațile Universitații Babeș-Bolyai se pot caza in caminele studențești din Hașdeu pe perioada admiterii. Vor plati doar 25 de lei pe noapte.

- Actrita Maia Morgenstern a fost premiata pentru intreaga cariera. Distinctia de excelenta i-a fost oferita la festivitatea de incheiere a TIFF, organizata la Cluj-Napoca. Au fost desemnati si premiantii peliculelor prezente de-a lungul celor 10 zile de festival. Anul acesta trofeul Transilvania merge…

- Zeci de calatori sunt blocați la aceasta ora in halta CFR Satulung, asta dupa ce trenul Baia Mare – Cluj Napoca S-a defectat intre Felsig și Miresu Mare. Au fost afectate trenurile Baia Mare – Jibou, Baia Mare – Mangalia si Baia Mare – Bucuresti Nord. Cititorii noștri spun ca stau inteo caldura insuportabila…