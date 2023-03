Armata britanica a anuntat miercuri deschiderea unei baze militare in Marele Nord norvegian, in scopul intaririi capacitatilor NATO in Arctica, in contextul ingrijorarilor cauzate de invazia rusa in Ucraina, informeaza AFP, conform Agerpres.

In conditiile in care Norvegia, care se invecineaza cu Rusia, refuza sa gazduiasca baze permanente de soldati straini, cea de la Camp Viking ar urma sa fie deschisa pentru zece ani la nord de Tromso, pentru a gazdui comandouri ce se vor antrena in lupta in conditii de frig extrem.

Fii la curent cu cele mai noi stiri.

Urmarește stiripesurse.ro…