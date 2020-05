Stiri pe aceeasi tema

- Hotelurile de pe litoralul Turciei, cautate de turiști din intreaga lume, inclusiv de mulți romani, se pregatesc sa se deschida la inceputul lunii iunie. Sezonul incepe tarziu anul acesta din cauza pandemiei de coronavirus, dar hotelierii sunt optimiști, spera ca va fi prelungit pana in decembrie. Hotelurile…

- Agentia Europeana pentru Politia de Frontiera si Garda de Coasta se asteapta la un nou aflux de migranti care vor incerca sa traverseze granita spre continent atunci cand Turcia va ridica restrictiile legate de coronavirus, conform unui raport intern al Frontex citat de media germane, relateaza DPA.…

- “ Turcia se afla in fata unei crize monetare, dupa ce dolarul a ajuns la nivelul de 7,24 lire turcesti. Valori similare s-au mai inregistrat in august 2018, cand tara a trecut printr-o mare criza monetara. Concret, miercuri, la ora 12:00, paritatea dolar-lira turceasca s-a situat la 1 dolar = 7.24 lire,…

- Calin Popescu Tariceanu, fost premier al Romaniei, a vorbit despre posibilitatea ca țara noastra sa gazduiasca o etapa de Formula 1 . Omul politic a povestit ca, la un moment dat, el și Ion Țiriac au discuta ceasta varianta cu Bernie Ecclestone , fost director executiv al „Marelui Circ”. „La un moment…

- Recep Tayyip Erdogan, președintele Turciei, a anunțat luni ca va lua o noua masura prin care va interzice circulația cetațenilor incepand cu 1 mai , scrie Agerpres . De la 1 mai, in 31 de orase si provincii din Turcia circulația cetațenilor va fi interzisa din cauza epidemiei de coronavirus . Interdicția…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a anuntat o izolare obligatorie pentru persoanele cu varste mai mici de 20 de ani incepand de vineri, la miezul noptii, inasprind masurile pentru a opri epidemia de coronavirus care se rapandeste in Turcia, potrivit AFP, anunța news.ro.Vehiculele nu vor…

- In ziua de 08 Martie 2020, la ora 06:21:09 (ora locala a Romaniei), s-a produs in WESTERN TURKEY un cutremur mediu cu magnitudinea ml 4.2, la adancimea de 14 km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 8km NV de Gebze, 14km SE de Sultanbeyli, 19km SE de Sancaktepe, 20km E de…

- Aproximativ 13.000 de migranti s-au deplasat la frontiera dintre Turcia si Grecia în urma amenintarilor presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan ca îi va lasa sa iasa din tara pe refugiatii care vor sa ajunga în Europa, a anuntat sâmbata ONU, potrivit Agerpres. "Cel…