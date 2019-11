Stiri pe aceeasi tema

- Actorul Petru Ciubotaru s-a nascut in anul 1939 la Ciurea, judetul Iasi. A absolvit Institutului de Arta Teatrala si Cinematografica „I.L. Caragiale" din Bucuresti, promotia 1963, apoi, pentru un an, a fost actor al Teatrului Tineretului din Piatra Neamt. Din 1964 a fost actor al Teatrului National…

- ■ Petru Ciubotaru a debutat pe scena Teatrului Tineretului din Piatra Neamt, in 1963 ■ chinuit de o afectiune medicala, a trecut la cele vesnice in dimineata zilei de 14 noiembrie ■ Actorul Calin Chirila, de la Teatrul National din Iasi, a anuntat pe pagina sa de socializare, ca joi dimineata, in jurul…

- Vestea trecerii in nefiinta a actorului Petru Ciubotaru a surprins intreaga lume artistica ieseana, nu doar pe fostii colegi de la Teatrul National Vasile Alecsandri din Iasi, unde acesta a avut roluri memorabile cum ar fi Coana Chirita, Mos Ion Roata, Trahanache, Stefan cel Mare sau Pepelea.…

- Marele actor Petru Ciubotaru s-a stins la varsta de 80 de ani. In 55 de ani de cariera a interpretat peste 260 de roluri, dar el sustinea ca nu prea le-a contabilizat, din „neiubire de sine". „Teatrul mi-a dat tot, am incercat sa-i dau si eu cate ceva din tot ce am avut. Nu cred in talent, cred in ceva…

- O veste trista pentru ieseni. S-a stins actorul Petru Ciubotaru. Acesta avea 80 de ani. Petru Ciubotaru a avut o cariera frumoasa, de 55 de ani, si a fost cunoscut in special pentru interpretarea rolului "Chirita". "RIP, maestre Petrica Ciubotaru. O sa-mi fie dor de Chirita matale", a scris Dan Lungu…

- Reprezentantii unor organizatii pentru apararea drepturilor romilor sustin ca intr-o scoala din municipiul Iasi elevii de etnie roma au pauze la ore diferite fata de ceilalti copii, acuzand ca judetul Iasi se numara printre judetele cu cele mai mari probleme privind segregarea romilor.

- Slujba inmormantarii va avea loc luni, 23 septembrie, la Biserica „Nasterea Maicii Domnului" - Talpalari, incepand cu ora 12.00, urmand ca trupul neinsufletit sa fie depus, apoi, la Cimitirul „Eternitatea" din Iasi, potrivit doxologia.ro. Parintele profesor s-a nascut la data de 18 mai 1936, in localitatea…

- Presedintele PMP Suceava, Marian Andronache, a condus delegatia suceveana la lansarea candidaturii lui Theodor Paleologu la Presedintia Romaniei. Evenimentul a avut loc vinerea trecuta, la Iasi, in Sala Mare a Teatrului National „Vasile Alecsandri" din Iasi. Vicepresedinte la nivel ...