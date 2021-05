Stiri pe aceeasi tema

- De sambata, 15 mai va avea loc o prima etapa de relaxare la nivel national, care include eliminarea portului mastii in exterior si a restrictiilor de circulatie pe timp de noapte. Cluburile raman inchise. Pana atunci, in Capitala, au mai fost luate unele masuri de relaxare.

- Ministrul Sanatații despre eliminarea obligativitații purtarii maștii in spațiile deschise neaglomerate: „Va fi una dintre primele masuri de relaxare care vor fi propuse de Guvern” Guvernul ar urma sa propuna sa se renunțe la obligativitatea purtarii maștii de protecție in spațiile deschise neaglomerate,…

- Declarație de forța a șefilor de state NATO din Formatul București 9 ca raspuns la amenințarile Rusiei. La finalul Summitului B9, la care a participat online și președintele american Joe Biden, Klaus Iohannis, a declarat ca este nevoie de o creștere a prezenței militare aliate, inclusiv a SUA, in Romania…

- Executivul decide pachetul de facilitați pentru persoanele vaccinate. Toate propunerile vor ajunge astazi la membrii Comitetului Interministerial pentru Revenirea Romaniei la Normalitate. Cei care se vaccineaza vor putea participa la festivaluri si vor putea merge la teatru si opera. Si restaurantele…

- Presedintele tempereaza entuziasmul premierului Citu, cu privire la revenirea la normalitate de la 1 iunie. Premierul Florin Citu nu si-a permis sa-l contrazica pe Klaus Iohannis si a schimbat planul de relaxare. Seful Executivului asteapta acum propuneri din partea ministrilor cu privire la renuntarea…

- Klaus Iohannis a vizitat joi, de Ziua Pamantului, Parcul Natural Vacarești, care va beneficia de Inaltul Patronaj al Președintelui Romaniei. Șeful statului a adoptat o ținuta casual, formata dintr-o pereche de blugi, un tricou și o geaca. Cat costa geaca cu care Klaus Iohannis s-a afișat de Ziua Pamantului…

- Guvernul a aprobat, in ședința de miercuri, propunerea Comitetului Național pentru Situații de Urgența (CNSU) privind prelungirea stari de alerta pe teritoriul Romaniei. Aceasta intra in vigoare in 14 martie. Noua hotarare de Guvern privind prelungirea starii de alerta intra in vigoare in 14 martie,…

- Presedintele ungar, Janos Ader, i-a trimis vineri o scrisoare omologului roman, Klaus Iohannis, cerandu-i sa ia masuri, in baza obligatiilor asumate prin acorduri de mediu bilaterale si internationale, impotriva poluarilor repetate dinspre Romania ale cursurilor de apa din Ungaria, transmite agentia…