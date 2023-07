Una dintre cele mai importante investiții in infrastructura din Romania post-comunista, podul peste Dunare intre Braila și Tulcea, este foarte aproape de inaugurare, urmand sa fie deschis traficului pe 6 iulie.

Secretarul de stat in Ministerul Transporturilor Irinel Scrioșteanu a traversat in cursul zilei de vineri, 2 iulie, și a prezentat in detaliu structura obiectivului.

Pe langa cele doua benzi de circulație pe fiecare sens de mers, podul mai este prevazut și cu trotuare. Conform proiectului inițial, structurile au cate 2,80 metri lațime și sunt destinate traficului pietonal…