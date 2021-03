Marea iubire a lui Marin Preda a murit de COVID, la Paris A murit marea iubire a lui Marin Preda. Aurora Cornu, prima soție a lui Marin Preda, și cea care l-a facut pe autorul Moromeților sa scrie prima sa scrisoare de dragoste, a murit azi -noapte la spitalul parizian Broca. Scriitoarea a fost internata dupa ce a fost infectata cu virusul care a dat lumea peste cap: Sars-Cov2. Informația vine de la Raluca Prelipceanu. „O veste napraznica pe care am primit o in aceasta noapte s-a stins intr-un spital din Paris Aurora Cornu, om de litere, poeta, fosta soție a scriitorului Marin Preda, dar si cea care a ctitorit manastirea de la Cornu și pe care am avut… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

