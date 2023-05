Stiri pe aceeasi tema

- Marea finala a celui mai important concurs muzical din Europa va avea loc in seara de 13 mai. Cea de-a 67-a ediție a Eurovisionului este gazduita de orașul Liverpool, prima semifinala avand loc pe 9 mai și a doua, pe 11 mai. Republica Moldova este reprezentata de Pasha Parfeni, cu piesa „Soarele și…

- In prima semifinala Eurovision de la Liverpool au intrat 15 piese și s-au calificat doar 10. Printre acestea s-a numarat și "Soarele și Luna" a lui Pasha Parfeni, reprezentantul Republicii Moldova.

- In aceste momente la Liverpool are loc prima semifinala a concursului ”Eurovision 2023”. Cu citeva momente mai devreme pe scena a evoluat și reprezentantul Republicii Moldova, Pasha Parfeni cu melodia - Soarele și luna. Te invitam mai jos sa vezi cum s-a prezentat artistul.

- Președintele țarii, Maia Sandu i-a urat succes lui Pasha Parfeni, inainte ca sa plece la Liverpool, Marea Britanie, unde va reprezenta țara noastra la concursul muzical Eurovision 2023 cu piesa „Soarele și Luna”.

- Organizatorul concursului Eurovision Song Contest a anunțat ordinea in care vor evolua participanții la Eurovision 2023, pe scena din Liverpool, in semifinale. Astfel, reprezentantul Republicii Moldova, Pasha Parfeni cu piesa „Soarele și Luna”, va urca al 10-lea pe scena, in prima semifinala.

- Biletele pentru marea finala a concursului Eurovision 2023, care va avea loc in luna mai la Liverpool, in Marea Britanie, s-au epuizat marți, 8 martie, in doar 34 de minute, au anunțat organizatorii. Din cele noua spectacole, biletele pentru marea finala s-au vandut in 34 de minute, potrivit The Independent.…