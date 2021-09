Stiri pe aceeasi tema

- Liberalii se reunesc in congres, astazi, pentru a alege noul presedinte al PNL, dintre actualul lider, Ludovic Orban, si premierul Florin Citu, potrivit Agerpres. La reuniunea liberalilor, care se va desfasura la Romexpo incepand cu ora 11,00, sunt asteptati 5.000 de delegati din toata tara. Pentru…

- 5.000 de delegați vor participa sambata, 25 septembrie, la Romexpo, la Congresul in care se va alege noul președinte al PNL, intre Ludovic Orban și Florin Cițu. Libertatea a intrat, vineri la pranz, in sala unde se faceau ultimele pregatiri. La Congresul de sambata va fi ales viitorul presedinte al…

- Klaus Iohannis a fost la New York, alaturi de Prima Doamna, Carmen Iohannis, la Adunarea Generala a ONU, iar sambata descinde la Congresul PNL. Dupa intalnirile cu liderii lumii, Iohannis merge pentru ca liberalii sa iși aleaga viitorul președinte. Ludovic Orban și Florin Cițu sunt cei doi…

- Tabara lui Ludovic Orban susține ca actualul președinte al PNL va obține un scor de aproximativ 56% la alegerile de sambata, de la Romexpo, iar echipa contracandidatului sau, premierul Florin Cițu, susține ca acesta va caștiga cu minimum 63% dintre voturi, au declarat pentru Libertatea surse din cele…

- In cursul serii de joi, premierul Florin Cițu a vorbit despre situația in care se afla Romania, in ciuda faptului ca cinci milioane de romani s-au vaccinat anti-Covid-19. Declarația a fost facuta la scurt timp dupa ce Guvernul a adoptat prin intermdiul unei hotarari noile masuri propuse de Comitetul…

- Politic Dupa votul din Comitetul Director, liberalii teleormaneni au ales sa susțina candidatura lui Florin Cițu la alegerile din 25 septembrie septembrie 15, 2021 18:52 Comitetul Director Județean al PNL Teleorman s-a intrunit miercuri,15 septembrie 2021, pentru a vota moțiunile prezentate de cei…

- Liderul liberalilor din Alba, Ion Dumitrel, a declarat, luni, pentru AGERPRES, in contextul in care, in sedinta Colegiului Director al PNL Alba, motiunea "PNL - Forta Dreptei" a avut mai multe voturi de sustinere decat motiunea "Romania Liberala", ca marea majoritatea a celor 161 de delegati la Congresul…

- Florin Cițu a dat asigurari ca, in condițiile unui val patru al pandemiei, care va necesita noi masuri restrictive, nu va mai lua masuri care sa afecteze economia. Intr-un interviu acordat marți seara pentru Digi24, premierul a subliniat ca pentru persoanele vaccinate nu se pot impune masuri similare…