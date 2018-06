Marea Britanie: Zeci de mii de oameni cer la Londra un al doilea referendum privind Brexit-ul

Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de mii de sustinatori ai Uniunii Europene au marsaluit sambata in centrul Londrei, de pe bulevardul Pall Mall si pana la palatul Parlamentului, pentru a cere guvernului britanic organizarea unui al doilea referendum privind termenii iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana, informeaza EFE și…

- Politicieni britanici, dintre care multi din partidele de opozitie, spera sa atraga sambata, la Londra, zeci de mii de sustinatori ai organizarii unui al doilea referendum privind iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, la exact doi ani dupa prima consultare populara pe acest subiect, transmite…

- Premierul britanic Theresa May a dat asigurari joi, la Sofia, ca ramane angajat fata de planul ca Marea Britanie sa iasa din uniunea vamala dupa parasirea Uniunii Europene de catre tara sa, transmite Reuters. Aflata in capitala bulgara pentru Summitul UE-Balcanii Occidentali, Theresa May…

- Guvernul britanic a anuntat ca va face publica in curand o “carte alba” in care va prezenta “ambitiile” Londrei pentru perioada post-Brexit, transmite AFP, preluata de Agerpres. “Este timpul să ne prezentăm intenţiile cu mult mai multe detalii decât…

- Theresa May primește lovitura dupa lovitura in Camera Lorzilor, in drumul catre Brexit. Camera Lorzilor din parlamentul Regatului Unit a votat marţi în favoarea rămânerii ţării în piaţa unică europeană, informează Reuters. Cu 245 de…

- Diplomati si oficiali din Bruxelles anunta progrese lente in negocierile Brexit inregistrate de la ultima intalnire a tuturor liderilor UE ce s-a desfasurat in luna martie. La acea data, May a primit unda verde de la cei 27 de colegi pentru a da startul discutiilor despre viitoarea relatie bilaterala.Britanicii…

- Acordul privind retragerea Marii Britanii din Uniunea Europeana este convenit in proportie de 75%, printre subiectele importante inca nerezolvate fiind gestionarea frontierei dintre Republica Irlanda si provincia britanica Irlanda de Nord, a apreciat vineri negociatorul-sef al Uniunii Europene pentru…