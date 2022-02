Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie ia în considerare trimiterea de sute de militari în Europa de Est înainte de o posibila invadare a Ucrainei de catre Rusia, relateaza The Telegraph, citând surse, scrie Reuters. Surse guvernamentale au confirmat ca se poarta ”discuții foarte avansate”…

- Polonia sprijina integrarea completa a Ucrainei în NATO și respinge ideea sferelor de influența, a declarat președintele polonez Andrzej Duda dupa discuțiile cu omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski. "I-am spus președintelui Zelenski ca Ucraina poate conta pe sprijinul țarii noastre”,…

- Kievul a anuntat vineri ca Rusia recruteaza in mod activ mercenari si ii pregateste intensiv pentru a-i trimite in zonele controlate de separatisti in estul Ucrainei, informeaza Reuters si AFP.

- Kievul a anuntat vineri ca Rusia recruteaza în mod activ mercenari si îi pregateste intensiv pentru a-i trimite în zonele controlate de separatisti în estul Ucrainei, informeaza Reuters si AFP. ''Comandamentul fortelor ruse continua sa consolideze capacitatile…

- Rusia trimite doua sisteme de rachete sol-aer S-400 in Belarus pentru a participa luna viitoare la exerciții militare in aceasta țara, a anunțat vineri agenția de presa Interfax, intr-un moment de tensiuni acute cu Occidentul din cauza Ucrainei vecine, conform Reuters. Forțele militare și…

- Marea Britanie furnizeaza Ucrainei rachete antitanc cu raza scurta de acțiune pentru autoaparare, dupa ce Rusia a adus aproximativ 100.000 de soldați la granița sa, a declarat secretarul apararii, citat de BBC, noteaza mediafax. Ben Wallace a declarat in fața parlamentarilor ca o mica echipa…

- Moscova a anuntat vineri o inspectie neprevazuta a pregatirii de lupta a trupelor sale din Extremul Orient si a precizat ca ele vor exersa mobilizarea in baze militare indepartate din Rusia pentru antrenamente, relateaza Reuters și Agerpres. Manevrele militare ale Rusiei sunt urmarite cu atentie…

- Ministrul de Externe al Marii Britanii, Liz Truss, a avertizat miercuri Rusia ca ar face "o mare greseala" daca ar ataca Ucraina si a spus ca Londra colaboreaza strans cu aliatii sai din NATO pentru a sprijini Kievul, relateaza Reuters, potrivit Agerpres. Miscarile de trupe rusesti in apropierea…