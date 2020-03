Stiri pe aceeasi tema

- ATP, WTA si ITF ar urma sa anuleze toate turneele de tenis din urmatoarele sase saptamani, pana la finalul lunii aprilie, din cauza pandemiei de coronavirus, informeaza presa internationala.

- Autoritatile din capitala Rusiei, Moscova, au amenintat duminica aceasta cu pana la cinci ani de inchisoare persoanele care nu se autoizoleaza la domiciliu pentru doua saptamani dupa ce au vizitat tari grav afectate de epidemia de coronavirus, informeaza Reuters. Autoritatile locale au…

- Douasprezece noi cazuri de contaminare cu noul coronavirus au fost inregistrate in Marea Britanie, iar bilantul a crescut astfel la 51, a anuntat marti ministrul britanic al Sanatatii Matt Hancock, relateaza Reuters, potrivit news.ro.”La ora (locala) 9.00 (11.00, ora Romaniei), erau confirmate…

- Republica Ceha va suspenda zborurile din si spre Coreea de Sud si orasele din nordul Italiei si, de asemenea, va gazdui saptamana aceasta o competitie internationala de biatlon fara spectatori, din cauza ingrijorarilor cu privire la propagarea noului tip de coronavirus, a anuntat luni premierul Andrej…

- Toate scolile din Japonia vor fi inchise pana in luna aprilie, din cauza epidemiei de coronavirus, a anuntat joi Shinzo Abe, premierul Japoniei. Acesta susține ca urmatoarele doua saptamani sunt critice in ceea ce priveste numarul de imbolnaviri. Incepand de luni si pana la inceputul lunii aprilie,…

- Noul coronavirus care a ucis cel puțin 2.700 de oameni in intrega lume și a infectat peste 80.000 de persoane are, se pare, un efect pozitiv cu totul neașteptat. Citește și Coronavirus: Cum ne protejam de virusul ucigaș Potrivit unui studiu recent realizat in ultimele douaa saptamani (3-16 februarie),…

- Autoritatile au confirmat marti seara primul caz de coronavirus in landul Baden-Wuerttemberg, sudul Germaniei, dupa ce un un barbat in varsta de 25 de ani care a fost recent la Milano a fost testat pozitiv, relateaza Reuters potrivit Agerpres. Potrivit unui comunicat, Ministerul Sanatatii din land…

- Compania aeriana British Airways a anunțat ca a suspendat toate zborurile directe dintre Marea Britanie și China dupa ce autoritațile de la Londra au recomandat evitarea calatoriilor in China in contextul epidemiei cu noul coronavirus, informeaza Reuters, conform Mediafax.Potrivit site-ului…