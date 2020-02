Marea Britanie va introduce de anul viitor un sistem de imigratie pe baza de puncte

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrii din guvernul premierului britanic Boris Johnson au convenit asupra introducerii, de la 1 ianuarie 2021, a unui sistem de imigratie bazat pe puncte, care "va fi mai simplu si mai corect, nu va crea discriminare intre tari si va reda britanicilor controlul democratic al imigratiei", a anuntat…

- Ambasada Romaniei la Londra anunta ca, pana la 31 ianuarie 2020, 498.700 de romani au aplicat pentru statutul de rezident (#SettledStatus / #PreSettledStatus) in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord. Asta in cadrul procedurii EU Settlement Scheme pusa de autoritatile britanice…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, vineri, un curs de referinta de 4,7779 lei/euro, in scadere cu 0,02% fata de valoarea atinsa joi. Lira sterlina a urcat de la 5,6463 lei la 5,6778 lei. Acest nivel, atins in ziua in care Marea Britanie iese din UE, este cel mai mare din 16 decembrie…

- Iesirea Regatului Unit din Uniunea Europeana, vineri, marcheaza inceputul unei ere de "reinnoire" si de "schimbare" pentru tara, a apreciat premierul britanic Boris Johnson. "Nu este un sfarsit, ci un inceput", va spune liderul conservator in discursul sau catre natiune la ora 22:00 GMT, cu…

- Regatul Unit a dezvaluit duminica noua moneda de 50 de pence, conceputa pentru a marca iesirea tarii din Uniunea Europeana, ea fiind inscriptionata cu mesajul "Pace, prosperitate si prietenie cu toate natiunile" si cu data Brexit-ului, 31 ianuarie 2020. Circa trei milioane de monede vor fi…

- Premierul britanic Boris Johnson si presedintele american Donald Trump au spus luni ca asteapta cu nerabdare sa continue cooperarea stransa, precum si negocierea unui "acord de liber schimb ambitios" in cadrul unei convorbiri telefonice, a informat Downing Street. "Premierul a vorbit cu presedintele…

- Prioritatea guvernului condus de premierul Boris Johnson va fi de a scoate Regatul Unit din Uniunea Europeana (UE) la 31 ianuarie si de a incheia un nou acord comercial cu UE pana la sfarsitul anului viitor, a declarat duminica Michael Gove, adjunctul de facto al lui Johnson si ministru responsabil…

- Twitter a anuntat ca Partidul Conservator al premierului Boris Johnson a indus in eroare publicul prin schimbarea numelui unuia din conturile sale de pe reteaua de socializare, pentru a face sa para ca este un serviciu de verificare a informatiilor, in timpul dezbaterii electorale televizate din Marea…