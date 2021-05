Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Boris Johnson a spus la inceput despre epidemia de coronavirus ca este "noua gripa porcina", a afirmat miercuri fostul sau consilier-sef Dominic Cummings, intr-o audiere in parlament consacrata gestionarii de catre guvern a crizei COVID-19, relateaza dpa si Reuters. "In februarie…

- Presedintele american, Joe Biden, a afirmat vineri, in cursul unei conferinte de presa la Casa Alba, ca solutia cu doua state este "singurul raspuns" posibil la conflictul israeliano-palestinian, noteaza AFP. "Nu exista nicio schimbare in angajamentul meu fata de securitatea Israelului, punct. Niciun…

- Grupuri islamiste palestiniene au lansat, luni, zeci de rachete spre teritoriul israelian, in contextul violentelor israelo-palestiniene din Ierusalim, iar, in replica, armata israeliana a atacat pozitii militare din Fasia Gaza, anunța Mediafax. Sapte rachete au fost lansate de organizatia…

- PSD transmite miercuri, dupa ce premierul Florin Cițu l-a demis pe Vlad Voiculescu fara consultarea alianței care l-a propus și USR PLUS au anunțat ca raman la guvernare doar daca pleaca premierul Cițu, ca soluția de ieșire din criza este organizarea de alegeri parlamentare anticipate. „Daca…

- Șapte persoane și-au pierdut viața in Marea Britanie dupa inocularea vaccinului Oxford - AstraZeneca. Și in Franța, Agenția Medicamentului a descoperit trei cazuri noi de tromboza dupa administrarea aceluiași ser.

- Traian Basescu a declarat ca Romania ar trebui sa intre in carantina nationala, pentru ca tulpina din Marea Britanie este mult mai agresiva si mai contagioasa. Fostul presedinte a avut un mesaj si pentru premierul Florin Citu, unde a subliniat modalitatea prin care ar trebui sa fie informata populatia.

- Ministerul Sanatații a raspuns, astfel, prin intermediul secretarului de stat Andreea Moldovan, la sesizarea in cauza, invocand o serie de motive, printre care se afla „incidența in creștere a cazurilor, raportata de catre INSP in data de 23 februarie, creșterea cazurilor pozitive in randul cadrelor…