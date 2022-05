Stiri pe aceeasi tema

- Fortata sa intre de urgenta in actiunea de blocare a porturilor ucrainene de catre Rusia, Romania este intr o cursa contra cronometru pentru a livra cerealele din Ucraina pe pietele mondiale inainte ca urmatoarea recolta sa provoace blocaje, transmite Reuters.Ucraina, al patrulea mare exportator mondial…

- Ministerul rus al Apararii a avertizat cu un „raspuns proporțional” imediat daca Marea Britanie continua sa „provoace direct” Ucraina sa atace ținte din Rusia, relateaza Reuters. Moscova a citat declarații ale ministrului britanic al forțelor armate, James Heappey, care a afirmat ca Marea Britanie susține…

- UPDATE 3 Rusia vizeaza, in faza a doua a operatiuni sale militare in Ucraina, sa preia controlul deplin in Donbas si in sudul Ucrainei pentru a dispune de un coridor terestru spre Crimeea, a afirmat vineri comandantul adjunct al Districtului militar central al Rusiei, citate de agentiile de presa ruse,…

- Boris Johnson are interzis in Rusia. Moscova a anuntat, sambata, ca a decis interzicerea intrarii pe teritoriul sau pentru premierul britanic Boris Johnson, ministrul de externe Liz Truss, ministrul apararii Ben Wallace si alti zece membri ai guvernului si politicieni britanici, transmite Reuters. „Masura…

- Meciul dintre rusul Dmitry Bivol și mexicanul Saul "Canelo" Alvarez ar putea fi anulat, dupa ce organismul de conducere al boxului profesionist britanic a anuntat joi ca nu va mai permite ca pugilistii cu licenta in Rusia si Belarus sa lupte in Marea Britanie, scrie Reuters.

- Cozi uriase s-au format la bancomatele din Moscova si din alte orase rusesti, dupa ce marile puteri occidentale au anuntat sanctiuni bancare fara precedent, in contextul invaziei Ucrainei. Potrivit datelor transmise de Financial Times, Banca centrala a Rusiei a facut apel la calm de teama ca noile sanctiuni…

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, a declarat intr-un interviu publicat pe site-ul Guvernului ca tara sa va sprijini pe deplin sanctiunile Uniunii Europene impotriva Rusiei și a precizat ca va susține și excluderea Rusiei din SWIFT. „Nu este momentul ca cineva sa faca pe deșteptul, este un moment in…

- Portul este cel mai mare oras ucrainean de pe linia frontului, cu o jumatate de milion de locuitori. Explozii au fost auzite si la Kiev, in capitala, la scurt timp dupa ora 03:00 GMT.Focuri de arma au fost auzite joi in apropierea aeroportului Boryspil din Kiev, precum si mai multe explozii in alte…