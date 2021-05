Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o declaratie acordata postului BBC, Ravi Gupta a avertizat ca, desi numarul total al noilor infectii in Marea Britanie este relativ redus, in mare masura datorita programului de vaccinare, cel al noilor cazuri creste exponential si cel putin trei sferturi dintre aceste noi cazuri de COVID-19 sunt…

- Un epidemiolog britanic atrage atenția ca varianta indiana de COVID-19 poate avea un impact mai mare asupra tinerilor cu varsta de pana la 21 de ani. Neil Ferguson, epidemiolog la Imperial College London și membru al Grupului științific consultativ pentru situații de urgența din Marea Britanie (SAGE),…

- Neil Ferguson, epidemiolog la Imperial College din Londra și membru al Grupului științific consultativ pentru situații de urgența (SAGE), considera ca tulpina indiana a coronavirusului poate infecta mai ușor persoanele cu varsta sub 21 de ani, potrivit Express.Epidemiologul a declarat ca exista date…

- Numarul de cazuri COVID confirmate in Marea Britanie cu varianta indiana B.1.617.2 a crescut cu peste 160% saptamana trecuta, iar o alta varianta noua a este in curs de investigație, a relatat The Guardian. Varianta indiana B.1.617 conține trei sub-variante distincte (B.1.617.1, B.1.617.2 si B.1.617.3),…

- Dupa administrarea dozei de rapel, vaccinul anti-COVID-19 de la AstraZeneca are o eficacitate intre 85% si 90% impotriva bolii simptomatice, a anuntat joi Public Health England (PHE), care a facut o analiza dupa vaccinarea populației britanice cu acest ser, relateaza Reuters, citata de Agerpres.Pentru…

- Premierul britanic Boris Johnson a declarat, vineri, ca varianta indiana a coronavirusului are potentialul sa perturbe programul de relaxare a restrictiilor din Marea Britanie, transmite Reuters.

- Premierul britanic Boris Johnson a declarat, vineri, ca varianta indiana a coronavirusului are potentialul sa perturbe programul de relaxare a restrictiilor din Marea Britanie, transmite Reuters. Marea Britanie va accelera administrarea celei de-a doua doza de vaccin pentru Covid-19 persoanelor…

- Responsabilii sanitari britanici au inclus vineri varianta indiana a coronavirusului SARS-CoV-2 in randul ”variantelor care determina ingrijorare” (”variants of concern”), in urma dovezilor ca aceasta se raspandeste mai usor, relateaza agentia Reuters. Public Health England (PHE) a desemnat astfel varianta…