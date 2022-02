Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Boris Johnson a anunțat, marți, in parlamentul din Londra, sancțiunile Marii Britanii pentru Rusia. El a spus ca cinci banci rusești și trei oligarhi de la Moscova nu mai au dreptul sa faca afaceri in Regatul Unit, potrivit The Guardian, citat de G4Media . Bancile vizate sunt Rossiya, IS Bank,…

- Este clar impotriva dreptului international. Este o incalcare flagranta a suveranitatii si integritatii Ucrainei, o repudiere a acordurilor de la Minsk, a declarat Boris Johnson intr-o conferinta de presa.Cred ca este un semn foarte rau" pentru situatia din Ucraina, a adaugat el, considerandu-l ca "inca…

- Premierul britanic Boris Johnson doreste sa raspunda la cresterea „ostilitatii Rusiei” fata de Ucraina printr-o desfașurare „majora” de trupe, nave de razboi și avioane de lupta in Europa. Aceasta propunere a Marii Britanii va fi facuta NATO saptamana viitoare, relateaza AFP, citata de Agerpres . „Am…

- „Prim-ministrul este hotarat sa accelereze eforturile diplomatice si sa consolideze descurajarea pentru a evita varsarea de sange in Europa", a spus purtatoarea de cuvant intr-un comunicat."El va reitera, atunci cand va discuta cu presedintele Putin in aceasta saptamana, necesitatea ca Rusia sa faca…

- „Prim-ministrul este hotarat sa accelereze eforturile diplomatice si sa consolideze descurajarea pentru a evita varsarea de sange in Europa", a spus purtatoarea de cuvant intr-un comunicat."El va reitera, atunci cand va discuta cu presedintele Putin in aceasta saptamana, necesitatea ca Rusia sa faca…

- Premierul britanic Boris Johnson a declarat luni ca informațiile privind șansele unei invazii ruse în Ucraina sunt sumbre, dar aceasta nu este inevitabila, și l-a avertizat pe președintele Vladimir Putin ca orice conflict ar putea deveni "o noua Cecenie"."Trebuie sa facem…

- Presedintele rus a avut o conversatie la telefon cu premierul britanic, in care „a fost subliniat faptul ca toate acestea se intampla pe fondul expansiunii militare active pe teritoriul Ucrainei de catre tarile NATO, situatie care produce o amenintare directa pentru securitatea Rusiei”, conform Kremlinului.„Vladimir…

- Presedintele rus a avut o conversatie la telefon cu premierul britanic, in care „a fost subliniat faptul ca toate acestea se intampla pe fondul expansiunii militare active pe teritoriul Ucrainei de catre tarile NATO, situatie care produce o amenintare directa pentru securitatea Rusiei”, conform Kremlinului.„Vladimir…