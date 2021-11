Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie și-a ridicat nivelul de alerta terorista la sever, la nivel național. Acest lucru inseamna ca un atac este considerat a fi foarte probabil, dupa ce explozia de la Liverpool a fost catalogata drept un incident terorist.

- Nivelul de alerta terorista in Marea Britanie a fost ridicat la ”grav”, fata de cel precedent, ”substantial”, dupa explozia unui taxi duminica, in fața unui spital din Liverpool, soldata cu un mort și un ranit, a anuntat luni ministrul de interne britanic Priti Patel, potrivit Reuters, citata de Agerpres.…

- Nivelul de alerta terorista în Marea Britanie a fost ridicat la „grav”, fata de cel precedent, „substantial”, dupa explozia unui taxi duminica, la Liverpool, a anuntat luni ministrul de interne britanic Priti Patel.Nivelul „grav” de alerta terorista…

- Nivelul de alerta terorista in Regatul Unit a fost ridicat la ''grav'', fata de cel precedent, ''substantial'', dupa explozia unui taxi duminica, la Liverpool, a anuntat luni ministrul de interne britanic Priti Patel, potrivit Reuters.

- Nivelul de alerta terorista in Regatul Unit a fost ridicat la „grav”, fata de cel precedent, „substantial”, dupa explozia unui taxi duminica, la Liverpool, a anuntat luni ministrul de interne britanic Priti Patel.

- Nivelul de alerta terorista in Regatul Unit a fost ridicat la 'grav', fata de cel precedent, 'substantial', dupa explozia unui taxi duminica, la Liverpool, a anuntat luni ministrul de interne britanic Priti Patel, potrivit Reuters. Nivelul 'grav' de alerta terorista in Regatul Unit se traduce…

- Incepand cu 1 octombrie 2021, cetatenii europeni nerezidenti nu mai pot intra in Regatul Unit doar in baza cartii de identitate. Ministerul Afacerilor Externe anunța ca de la aceasta data, pot intra in Marea Britanie si Irlanda de Nord exclusiv in baza pașaportului valabil. Modificarile au loc ca urmare…

- Incepand cu 1 octombrie 2021, cetatenii europeni nerezidenti nu mai pot intra in Regatul Unit doar in baza cartii de identitate. Ministerul Afacerilor Externe anunța ca de la aceasta data, pot intra in Marea Britanie si Irlanda de Nord exclusiv in baza pașaportului valabil. Modificarile au loc ca urmare…