- Germania a reinclus vineri Marea Britanie pe lista tarilor cu risc epidemiologic ridicat, in urma informatiilor despre extinderea variantei indiene a coronavirusului in aceasta tara, in timp ce premierul britanic Boris Johnson a atentionat ca aceasta varianta risca sa perturbe procesul de relaxare a…

- Responsabilii sanitari britanici au inclus vineri varianta indiana a coronavirusului SARS-CoV-2 in randul ”variantelor care determina ingrijorare” (”variants of concern”), in urma dovezilor ca aceasta se raspandeste mai usor, relateaza agentia Reuters. Public Health England (PHE) a desemnat astfel varianta…

- O singura doza de vaccin Pfizer sau AstraZeneca poate reduce transmiterea coronavirusului cu aproape jumatate in aceeasi familie, unde riscul de contaminare este mare, potrivit unui studiu realizat in Marea Britanie de Direcția engleza de sanatate publica.

- Cazurile de COVID-19 raportate in randul adultilor din toate categoriile de varsta au scazut cu 65% in Marea Britanie dupa administrarea primei doze a unui vaccin AstraZeneca sau a unui vaccin Pfizer, potrivit unui studiu realizat in aceasta tara, ai carui autori afirma ca rezultatele cercetarii…

- Ministerul Sanatatii din Spania ia in considerare sa administreze dozele de rapel ale vaccinurilor anti-COVID produse de Pfizer si Moderna la opt saptamani dupa prima doza, in cazul persoanelor sub 80 de ani, pentru a maximiza astfel numarul rezidentilor care sunt vaccinati cu cel putin o doza, a raportat…

- Numarul deceselor provocate de Covid-19 la nivel global a depasit, marti, pragul de 3 milioane, noul val de infectii in pline eforturi de vaccinare, transmite Reuters. Oficialii din sectorul sanatatii atribuie revenirea la crestere a numarului de decese, in special in Brazilia si India, variantelor…

- Instagram a anunțat ca introduce Centrul de informații COVID-19 la nivel global. Aceasta va ajuta oamenii sa conecteze mai multe informații despre pandemie de la autoritațile sanitare, direct pe Instagram. Aceasta va ajuta oamenii sa acceseze informații fiabile de la experți in sanatate de incredere,…

- Slovacia impune incepand de miercuri carantina obligatorie pentru toate persoanele venite dintr-o alta tara, pentru a preveni importarea variantei sud-africane a coronavirusului, in timp ce varianta britanica este deja prezenta semnificativ in aceasta tara, relateaza agentia EFE, potrivit AGERPRES.…