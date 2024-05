Stiri pe aceeasi tema

- Peste 1.500 de pagini, in șase volume: Nu este vorba despre lungimea unei opere literare sau a unei lucrari științifice, ci despre dosarul de urmarire al istoricului Dennis Deletant, intocmit de catre Securitate și alte organe represive din Romania comunista. Istoricul nascut in Marea Britanie, dar…

- Potrivit unui studiu realizat de Action on Salt, un grup de experti in alimentatie cu sediul la Universitatea Queen Mary din Londra, companiile alimentare folosesc culori stralucitoare si personaje din desene animate intr-un efort „lipsit de etica" de a manipula copiii pentru a-i face sa doreasca dulciurile…

- Parlamentul britanic a aprobat in cursul noptii controversatul proiect de lege care prevede expulzarea in Rwanda a solicitantilor de azil intrati ilegal in Marea Britanie. Comisarul Consiliului Europei pentru drepturile omului a cerut Marii Britanii sa revina asupra proiectului, in timp ce o noua tragedie…

- In timpul vizitei sale in Polonia, premierul britanic Rishi Sunak va anunța cel mai mare pachet de ajutor militar acordat Ucrainei. Despre aceasta se menționeaza in mesajul serviciului de presa al guvernului britanic, informeaza "Adevarul european". Dupa cum se indica in mesaj, se așteapta ca in timpul…

- Parlamentul britanic a inceput marti dezbaterile asupra unui proiect de lege antifumat, care scoate in afara legii vanzarea de tigarete oricarei persoane nascute dupa 1 ianuarie 2009, pentru a crea astfel prima generatie fara tutun, informeaza AFP.

- Marea Britanie a lansat raportul semianual privind Hong Kong, document in care nu este respectata realitatea, a declarat Lin Jian, purtator de cuvant al Ministerului chinez de Externe. Acesta a respins intervenția in afacerile regiunii Hong Kong și afacerile interne ale Chinei, acțiuni prin care se…

- Nicholas Metson, in varsta de 28 de ani, din Marea Britanie, a fost condamnat la inchisoare pe viața, dupa ce și-a ucis soția in luna martie a anului trecut. El a recunoscut ca a injunghiat-o pe femeie de patru ori inainte de a-i taia trupul in bucațele, relateza Sky News.

- Palatul Westminster, in care iși are sediul Parlamentul britanic, este in pericol sa se prabușeasca impreuna cu colecția naționala de arta. O spune fostul deputat și director al Muzeului Victoria și Albert, Tristram Hunt, intr-un articol pentru Financial Times. "O scurta plimbare prin Camerele Comunelor…