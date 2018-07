Stiri pe aceeasi tema

- Timpul este foarte scurt in negocierile Uniunii Europene cu Marea Britanie pe tema Brexit, afirma Michael Roth, secretar de stat pentru Afaceri Europene in Ministerul german de Externe, avertizand ca nu poate fi exclusa nicio posibilitate, informeaza cotidianul Financial Times.

- Comisia Europeana avertizeaza cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, excluzand Marea Britanie, ca trebuie sa fie pregatite in legatura cu posibilitatea de a nu se ajunge la un acord cu Londra privind Brexit-ul, relateaza joi Press Association. Potrivit sursei, se asteapta sa fie…

- Cetatenii europeni rezidenti in Marea Britanie vor putea incepe sa se inregistreze din toamna acestui an pentru a obtine un permis de sedere permanenta dupa Brexit, a anuntat guvernul de la Londra, care a promis ca va face aceasta procedura cat mai simpla posibil. Acesti cetateni vor putea incepe sa…

- Aproximativ patru milioane de cetateni europeni traiesc in Marea Britanie, unde beneficiaza in prezent de o libertate de circulatie care va lua sfarsit la incheierea perioadei de tranzitie de 21 de luni dupa Brexit, prevazut pentru 29 martie 2019. Cetăţenii europeni rezidenţi în…

- Eustice a spus ca Marea Britanie trebuie sa respecte in prezent o lege care restrictioneaza masurile care ar impiedica circulatia libera a bunurilor pe piata Uniunii Europene. Ministerul a adaugat ca iesirea din UE va oferi autoritatilor britanice oportunitatea de a analiza restrictionarea unor vanzari. Eustice…

- Marea Britanie ar putea interzice importurile de foie gras dupa Brexit, din motive etice, potrivit ministrului britanic al Mediului, conservatorul George Eustice, a relatat publicatia The Telegraph conform News.ro . Eustice a spus ca Marea Britanie trebuie sa respecte in prezent o lege care restrictioneaza…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, lauda programul de guvernare pe Facebook. Sefa de la Interne scrie pe reteaua de socializare ca masurile implementate de PSD pentru bunastarea romanilor isi arata roadele."Programul de guvernare isi arata roadele. Nu o spunem noi, ci Comisia Europeana, prin…

- Londra se gandeste sa dezvolte un sistem de navigatie prin satelit care sa rivalizeze cu proiectul Galileo al Uniunii Europene, in contextul unei dispute privind unele tentative de a restrictiona accesul Marii Britanii la informatii de securitate sensibile dupa Brexit, informeaza Financial Times,…