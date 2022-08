Stiri pe aceeasi tema

- Dupa polițele RCA, și asigurarile de garanții emise de City Insurance la contractele de achiziții publice, spre exemplu, au incetat de drept in data de 11 iulie 2022, termen de la care creditorii pot depune cereri de restituire a banilor cuveniți pentru perioada in care riscul nu a fost acoperit, ca…

- Mai bine de 21.000 de asistenti medicali romani lucreaza in sistemele sanitare din strainatate, dintre care cei mai multi au ales Marea Britanie, Italia sau Germania pentru a-si practica meseria, arata datele transmise de organizatia OECD, la solicitarea ZF. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Ether a crescut luni cu peste 3%, la 1.145,16 dolari pe unitate. Flucturatiile criptomonedelor au loc in urma informatiilor care indica o inisprire a politicilor monetare ale bancilor centrale, pentru incetinirea inflatiei. Preturile engros din Statele Unite au crescut crescut cu un ritm annual record,…

- O romanca si sotul ei englez au fost condamnati la finalul saptamanii la mai multi ani de inchisoare de catre Tribunalul Northampton. Cei doi, impreuna cu fratele romancei, aduceau zeci de tinere din Romania, le puneau sa se prostitueze si le luau jumatate din incasari.

- Gigantul farmaceutic anglo-suedez AstraZeneca a publicat recent noi date pozitive obtinute in urma unui studiu clinic de faza 3 care a vizat testarea medicamentului sau anti-COVID-19 Evusheld, a informat AFP, preluata de Agerpres. Aceste rezultate, publicate in revista The Lancet Respiratory Medicine,…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, afirma ca o suma de aproximativ 40 de milioane de lei a fost deja platita furnizorilor de pe piata de energie sub forma de decontare in urma plafonarii preturilor. Popescu arata ca exista unele "probleme" identificate in cererile de decontari depuse de catre operatorii…

- Autoritatea de reglementare a concurentei din Regatul Unit a deschis o noua investigatie impotriva Google, urmarind rolul companiei pe piata de publicitate online, transmite CNBC. Este a doua ancheta antitrust majora care vizeaza practicile publicitare ale Google in Marea Britanie. La inceputul acestui…

