- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat, miercuri, ca Israelul va ataca Turcia „mai devreme sau mai tarziu” daca reuseste sa invinga in razboiul cu Hamas din Fasia Gaza, transmite AFP, potrivit Agerpres.

- "Am luat anumite masuri pentru a forta Israelul sa accepte un armistitiu si sa creasca volumul ajutorului umanitar care intra (in Gaza)", a declarat presedintele turc in prezenta unor oameni de afaceri la Istanbul. "Vom monitoriza consecintele masurii pe care am luat-o in cooperare (...) cu mediile…

- Turcia a suspendat relatiile sale comerciale cu Israelul, dupa ce a restrans deja exporturile catre aceasta tara in aprilie, ca raspuns la razboiul din Fasia Gaza, a anuntat, joi, 3 mai, Ministerul turc al Comertului. “Exporturile si importurile in relația cu Israelul au fost suspendate”, a indicat…

- Turcia a suspendat joi relatiile sale comerciale cu Israelul, dupa ce a restrans deja exporturile catre aceasta tara in aprilie, ca raspuns la razboiul din Fasia Gaza, a anuntat Ministerul turc al Comertului.

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a discutat despre eforturile de a livra ajutor umanitar in Fasia Gaza si de a ajunge la o pace echitabila si durabila in regiune in timpul unei intalniri cu liderul Hamas, Ismail Haniyeh, care a avut loc la Ista

- Gruparea islamista Hamas a anuntat miercuri ca trei fii si mai multi nepoti ai conducatorului sau politic, Ismail Haniyeh, au fost ucisi de un bombardament israelian. Cei trei fii – Hazem, Amir si Mohammad – au murit cand automobilul in care se aflau a fost lovit de o bomba in tabara Al-Shati din Gaza.…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan si-a avertizat propria formatiune politica islamist-conservatoare, Partidul Justitiei si Dezvoltarii (AKP), asupra riscului sa piarda si mai mult din sprijinul popular dupa eșecul usturator in alegerile municipale de duminica, reprosandu-le politicienilor din acest…