Marea Britanie nu va semna niciun acord comercial cu SUA daca acesta nu este in propriul sau interes, a declarat sambata ministrul britanic pentru comert international, Liam Fox, dupa ce tarifele impuse de Washington la importurile de metale au atras critici din partea unuia dintre aliatii majori europeni ai administratiei de la Washington, relateaza Reuters. Marea Britanie a discutat despre posibilitatea incheierii unui acord comercial cu Statele Unite in contextul in care se pregateste sa paraseasca anul viitor Uniunea Europeana, cel mai mare partener comercial al sau. Dar Marea Britanie, impreuna…