Ministrii de externe din statele membre G7 (Marea Britanie, SUA, Canada, Franta, Germania, Italia, Japonia) au discutat marti despre un posibil front comun impotriva unei Chine din ce in ce mai active pe scena internationala, in cadrul primei lor intalniri fizice dupa mai bine de doi ani, informeaza AFP.



A doua zi dupa o cina dedicata programelor nucleare iranian si nord-coreean, sefii diplomatiilor din clubul acestor tari bogate s-au concentrat marti asupra Chinei, un actor economic cheie a carui dorinta de a se afirma ca putere militara si de a-si exercita influenta in lume ingrijoreaza…