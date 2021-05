Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta anunta ca Marea Britanie intra in zona rosie incepand cu 1 iunie, din cauza numarului mare de infectari cu tulpina indiana a coronavirusului. Astfel, toate persoanele care sosesc din Marea Britanie in Romania, cu excepția celor vaccinate, intra in carantina…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) a aprobat, sambata, o hotarare prin care Marea Britanie trece din zona galbena in zona roșie, din 1 iunie, din cauza creșterii rapide a infecțiilor cu noua tulpina COVID-19, din India.Intrarea strainilor in Romania va fi condiționata de vaccinare.…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a decis, sambata, mai multe reguli noi privind intrarea in țara in actualul context epidemiologic. Pe scurt: Trecerea Marii Britanii din zona galbena in zona roșie, incepand cu data de 01.06.2021 din cauza creșterii rapide a infecțiilor datorate…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a aprobat, joi seara, lista statelor considerate cu risc epidemiologic. Marea Britanie apare pe lista galbena, desi potrivit incidentei s-ar situa in zona verde. Persoanele care vin din zonele galbene trebuie sa fie vaccinate sau sa prezint test negativ.…

- Lista țarilor pe care Romania le considera cu risc epidemiologic ridicat a fost actualizata joi seara de Comitetul Național pentru Situații de Urgența. Persoanele care sosesc in Romania din aceste țari, regiuni sau teritorii incluse in așa-numita „zona galbena” trebuie sa stea in carantina timp de 14…

- Lista țarilor pe care Romania le considera cu risc epidemiologic ridicat a fost actualizata vineri seara de Comitetul Național pentru Situații de Urgența. Persoanele care sosesc in Romania din aceste țari, regiuni sau teritorii incluse in așa-numita „zona galbena” trebuie sa stea in carantina timp de…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a actualizat luni, 15 martie, lista țarilor cu risc epidemiologic ridicat. Masura a intrat în vigoare la miezul nopții. Țarile din „zona galbena” sunt considerate țari cu risc…

- Lista țarilor pe care Romania le considera in „zona galbena” a fost modificata vineri seara de Comitetul Național pentru Situații de Urgența, la propunerea Institutului Național de Sanatate Publica. Pentru persoanele care sosesc in Romania din aceste țari, zone sau teritorii cu risc epidemiologic ridicat…