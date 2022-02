Marea Britanie interzice zborurile Aeroflot, sancționează bănci și afaceriști ruși Regatul Unit a impus, joi, o noua runda de sancțiuni impotriva Rusiei ca reacție la invadarea Ucrainei. Premierul Boris Johnson a interzis companiei aeriene Aeroflot sa aterizeze in țara sa și a impus sancțiuni care vizeaza sectorul bancar, cinci oameni de afaceri și exporturile de tehnologie, relateaza AFP. „Putin… nu va putea niciodata sa-și spele mainile de sangele Ucrainei”, a spus premierul Boris Johnson, in timp ce a anunțat „cel mai mare și mai dur pachet de sancțiuni economice pe care Rusia l-a vazut vreodata”. Compania aeriana Aeroflot, membra a alianței internaționale SkyTeam cu Air… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

