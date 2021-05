Naturalistul David Attenborough a fost desemnat de Marea Britanie sa desfasoare actiuni care sa inspire demersuri pentru solutionarea problemei schimbarilor climatice, in calitate de Avocat al Poporului, inaintea Conferintei ONU asupra schimbarilor climatice (COP26) din noiembrie, care se va desfasura la Glasgow, in Scotia, informeaza Reuters luni. COP26 ar putea accelera masurile adoptate de cei mai mari poluatori ai lumii pentru combaterea schimbarilor climatice, o problema despre care activistii, oamenii de stiinta si liderii mondiali sustin ca ar putea pune in cele din urma in pericol planeta.…